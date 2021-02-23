"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой

В квартире Поляковой обвалился потолок. Фото: Facebook-страница Оля Полякова

В центре Киева на ул. Институтской в ​​квартире певицы Ольги Поляковой обвалился потолок. Причина - нерасчищенный снег с крыши дома. Рухнул потолок утром 22 февраля. До этого больше недели тек.

Видео последствий обвала певица распространила в Facebook.

"Я просила ЖЭК убрать снег (с крыши. - Gazeta.ua) еще в прошлую пятницу. Всем было наплевать. В выходные тек потолок, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, были в этой квартире, это все начало падать. Представляете убытки этого кошмара? Неделя это все текло на голову, и вот, посмотрите, что творится", - сказала Полякова.

По ее словам, ежемесячно она платит около 35 тыс. грн за коммунальные услуги и не понимает, куда идут деньги.

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В Голосеевском районе Киева на ул. Маршала Конева, 10/1 в ресторане рухнула крыша, не выдержав снегопада.