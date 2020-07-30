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четверг, 30 июля 2020 19:01

"Я ее застал с чуваком": слуга народа рассказал о драке и семейном скандале

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&quot;Я ее застал с чуваком&quot;: слуга народа рассказал о драке и семейном скандале
Вероятного любовника жены нардепа Стрихарського избили его охранник. Фото: c официальной страницы у Facebook

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Стрихарський прокомментировал скандал с его участием.

Видео драки охранника депутата с вероятным любовником своей жены обнародовали в сети накануне.

По словам Стрихарського на видео изображенa его жена, которая сидела в ресторане со своим "любовником".

"Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтоб она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел", - рассказал депутат в комментарии порталу Стране.



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Ранее в кафе у моря избили депутата от партии "Слуга народа" Андрея Одарченко. Инцидент с народным депутатом произошел в Херсонской области. Посетитель кафе ударил его в лицо.

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