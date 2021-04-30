91-летнюю женщину изнасиловал внук

В селе Гоголев Броварского района Киевской области 49-летний внук изнасиловал свою 91-летнюю бабушку.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Фото: kv.npu.gov.ua

"В тот вечер мужчина с товарищем употребляли спиртные напитки, после чего пошел в бабушкину комнату и изнасиловал ее. На место происшествия срочно прибыли полицейские Броварского районного управления полиции. Правоохранители задержали злоумышленника", - говорится в сообщении.

30 апреля Броварской межрайонный суд определил меру пресечения преступнику - содержание под стражей в течение 60 суток. За содеянное ему грозит лишения свободы от пяти до 10 лет.

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В Киеве 7-летнего мальчика изнасиловал родной 13-летний дядя, двоюродный брат одного из родителей. У потерпевшего есть инвалидность.