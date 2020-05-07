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четверг, 07 мая 2020 18:47

9 мая на карантине: как будет праздновать столица

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9 мая на карантине: как будет праздновать столица
Полиция будет следить за акцией ко Дню победы. Фото: ctvnews.c

На День победы в Киеве запланировано торжественное мероприятие в парке Вечной славы.

Из-за карантина в столице будет работать ситуационный центр МВД. С его помощью полицейские будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн, сообщили в пресс-служба Нацполиции.

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это необходимо для обеспечения безопасности", - сказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

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Он также напомнил о запрете использования символики тоталитарных режимов, в частности, георгиевской ленты. Нарушителям грозит штраф до 5,1 тыс. грн или административный арест до 15 суток. Также привлекать к ответственности будут нарушителей карантина.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука и Рабиновича проведет праздничные мероприятия 9 мая за свои деньги.

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