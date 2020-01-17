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пятница, 17 января 2020 09:58

850 цветов на одном кусте – в столичном ботаническом саду расцвели азалии и камелии
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В столичном ботаническом саду расцвели растения
Фото: Facebook
В столичном ботаническом саду расцвели растения
В столичном ботаническом саду расцвели растения
В столичном ботаническом саду расцвели растения
В столичном ботаническом саду расцвели растения

В Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве зацвели азалии и камелии.

Более 850 цветков раскрываются одновременно на одном кусте, сообщил ботанический сад в Facebook.

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"Роскошные и изящные предтечи весны. И весну не остановить, потому что она звучит на кончиках пальцев. И они уже начинают цвести. Свыше 30 сортов. Более 850 цветков раскрываются одновременно на одном кусте", – рассказали в ботсаду.

Десантники из Львовской 80-й десантно-штурмовой бригады имеют свой ботанический сад. Занимается садом младший сержант Людмила Пушкин.

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