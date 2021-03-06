8 марта устроят женское ралли

Начало соревнований в 10:00. Фото: bigkyiv.com.ua

В Киеве 8 марта состоятся любительское соревнования "Большое женское ралли". Мероприятие продлится с 10:00 до 19:00 на Контрактовой площади.

Об этом сообщили на сайте Киевского городского автомотоклуба.

Ралли будет проходить по профессиональным правилам на улицах города с обычным дорожным трафиком. Поэтому все участники должны соблюдать ПДД и ограничение скорости.

В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи - пилот и штурман. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке.

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"Большое женское ралли" - традиционное соревнование, которое проходит в Киеве уже более 15 лет. В первые годы соревнований участвовали 60-80 участников, но в последние годы их число возросло до 250.