5-летний ребенок умер после визита к стоматологу

В Броварах Киевской области 14 ноября умерла 5-летняя воспитанница детского сада "Теремки".

По словам начальницы отдела дошкольных учреждений воспитательной работе Ирины Туник, ссылаясь на слова руководительницы сада Галины Сундук, в четверг родители забрали девочку раньше. Повели ее к стоматологу, который "положил мышьяк", пишет "Трибуна".

Автор: pixabay.com В субботу, 14 ноября, состояние здоровья ухудшилось

На следующий день ребенка в саду не было по состоянию здоровья — болел живот. Ее осмотрела педиатр в амбулатории №1.

У девочки была тошнота и рвота. Вместе с тем угрожающих состояний не наблюдали. Ребенку назначили лечение и отправили домой, рассказал Игорь Кравцов, руководитель первичной медицины Броваров.

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В субботу утром состояние здоровья девочки значительно ухудшилось, она посинела. Родители вызвали "скорую". Ребенок умер дома в присутствии врачей. Вероятной причиной смерти является тромб.

Сегодня, 16 ноября, запланировано вскрытие, по результатам которого установят истинную причину смерти.

В Киеве полицейские объявили подозрение стоматологу. После визита к нему умерла пациентка. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.