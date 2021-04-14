50 лет без ремонта: на столичных дорогах принялись наводить порядок

В Киеве взялись за "безремонтные" дороги и мосты. Фото: pixabay.com

В Киеве продолжается обновление инфраструктуры. Коммунальщики взялись за те объекты, которые не видели ремонта десятилетиями.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Мы ремонтируем дороги и мосты, которые не видели обновления по 40-50 лет. В частности, продолжаются работы на улице Милославской. Там дорожники устроили нижний слой асфальтового покрытия на части от улицы Радунской до улицы Оноре де Бальзака", - отметил Кличко.

По его словам, продолжается капитальный ремонт и на ул. Чернобыльской в ​​Святошинском районе. Там обустраивают основу для тротуаров и велодорожек. Устанавливают новые бордюры. На ул. Борщаговской тоже обустроили нижний слой покрытия.

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Продолжаются работы на Пейзажной аллее. Обновляют смотровые площадки и подпорные стенки, лестницы и сеть освещения. Установили камеры видеонаблюдения и тревожную кнопку.

Начинают дорожники и завершающий этап реконструкции просп. Степана Бандеры. Также начали капитальный ремонт Окружной дороги, ранее находившейся на балансе области. На 1-м этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко в направлении Жулян.

В Киевской области иностранная компания построит новую трассу, соединяющую международные автодороги М-06 Киев-Чоп и М-05 Киев-Одесса. Стоимость инвестиционного проекта - 3 млрд грн.