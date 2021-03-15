5 дней неизвестности: в Карпатах разыскали пропавшую группу туристов

В пятницу, 12 марта, в Карпатах нашли группу туристов из Киева, которые не выходили на связь 5 дней.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатской области.

Фото: ГСЧС в Закарпатской области

Отмечается, что спасателям позвонила обеспокоенная мать 1-го из туристов.

"На поиски отправились горные спасатели Раховского района и коллеги-исследователи из Ивано-Франковской области. Закарпатские спасатели встретили туристов и выяснили, что они не теряли ориентир и в помощи не нуждались. Поскольку киевляне не предупредили подразделение ГСЧС о своем походе и ориентировочную дату возвращения, были организованны поиски", - говорится в сообщении.

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