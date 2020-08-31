4G появился еще на 7 станциях метро в Киеве

Сейчас 4G функционирует на 22 станциях столичного метро. Фото: pixabay.com

Мобильные операторы расширили сеть 4G в столичном метро.

Киевстар, Vodafone Украина и lifecell, совместно с компанией - партнером Huawei, запустили интернет 4-го поколения на 7 станциях и в тоннелях между ними: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец Украина и Дворец Спорта, а также Кловская и Печерская, сообщил Interfax ссылаясь на заявление мобильного оператора.

4G на других станциях планируют запустить к концу этого года.

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4G сейчас работает на 22 станциях метро из 46. Первой станцией в Киеве, где запустили новую сеть, была Академгородок.