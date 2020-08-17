4G появился еще на 6 станциях метро в Киеве

К концу года 4G должен появиться на всех станциях столичной подземки. Фото: "УНИАН"

Мобильные операторы расширили сеть 4G в столичном метро.

Теперь мобильным интернетом 4G можно воспользоваться еще на 6 станциях метро и в тоннелях между ними: Университет, Театральная, Контрактовая и Почтовая площади, Майдан Независимости и Золотые Ворота, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на заявление мобильных операторов.



Киевстар, Vodafone Украина и lifecell совместно с компанией - партнером Huawei, планируют запустить интернет 4-го поколения на 7 станциях: Крещатик, Площадь Льва Толстого, Олимпийская, Дворец "Украина" и Дворец спорта, Кловская и Печерская. Остальные станций - до конца этого года.

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Всего 4G сейчас работает на 15 станциях метро из 46. Первой станцией метро в Киеве, где запустили данную сеть, была Академгородок.



