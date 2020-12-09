3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке

Сегодня, 9 декабря, в Голосеевском парке Киева стартовала всеукраинская акция "Накорми птиц зимой".

К акции, организованной Государственным агентством лесных ресурсов, присоединился и 3-й президент Украины Виктор Ющенко, сообщила пресс-служба КГГА.

Фото: КГГА

"Больше всего, чего бы мне хотелось, чтобы из Украины брали пример. Очень позитивно, что пресса сегодня откликнулась на такое замечательное мероприятие. Надеюсь, что расскажете каждому, как важно заботиться о природе и окружающей среде. Призываю каждого посадить дерево и развесить в себя во дворе кормушки и помочь птицам. Я не хочу, чтобы волонтеры из Европы приезжали из-за границы и расчищали Боржаву от мусорных пробок", - сказал президент общаясь с прессой.

В парке разместили 100 кормушек для птиц. Всего в столичных парках, скверах, возле школ и садиков разместят их более 800, рассказал исполняющий обязанности начальника Управления экологии и природных ресурсов Александр Савченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве установят 2-й "Япомогабокс" для помощи бездомным животным

"Никогда не кормите птиц хлебом, жареными семечками, солеными и копчеными продуктами. Они очень вредны для них и могут привести к гибели. Продуктов, которые хорошо подходят для подкормки зимующих птиц, довольно много. Среди них - пшеничная и кукурузная крупа, нежареные и несоленые семена подсолнечника, просо, пшеница, перловка, фасоль, чечевица, овсянка, лен, горох, нежареный грецкий орех. Многие птицы прилетят полакомиться несоленым салом", - сказал Савченко.

Специалисты советуют не делать кормушки для птиц слишком яркими - цвет будет отпугивать птиц. Лучше не раскрашивать их вообще. Также они не должны быть слишком закрытыми, поскольку в такие кормушки птицы не улетят.