35 тыс. вызовов за месяц в Киеве: сообщили шокирующие цифры работы бригад "скорой"

В течение ноября медики скорой помощи совершили 35 тыс. выездов в Киеве. Фото УНИАН

С начала ноября в Киеве бригады "скорой" госпитализировали почти 5 тыс. пациентов, а это около 200 в день.

В течение месяца медики совершили 35 тыс. выездов, более 6 тыс. из них - к больным с подозрением на коронавирус, сообщил мэр города Виталий Кличко во время брифинга.

"Из-за увеличения количества больных, находящихся в тяжелом состоянии и нуждающихся в госпитализации, увеличилась нагрузка на работу бригад скорой помощи столицы. Они работают в интенсивном режиме. Ежесуточно на смену выходят 158 бригад. Ночью, в частности, работают 136 бригад", - отметил председатель столицы.

Кличко добавил, что это в целом более 1,5 тыс. медработников - врачи, фельдшеры, санитары.

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По состоянию на 25 ноября инфицированных коронавирусом в столице стало больше на 980 человек. Это наименьше количество за последний период Covid-пандемии в столице. Вчера болезнь диагностировали у 1422 больных.