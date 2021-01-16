23-летняя киевлянка отправляла наркотики по почте

В столице задержали 23-летнюю киевлянку, которая организовала интернет-магазины по продаже амфетамина на территории города.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента борьбы с наркопреступностью.
"Она получала через отделения почты оптовые партии амфетамина, дома фасовала в слип-пакеты с логотипом наркомагазина и посылала сбытчиков, которые тоже работали в "магазине", - говорится в сообщении.
Злоумышленницу задержали на одной из улиц Киева с очередной посылкой амфетамина.
"Во время обыска в квартире женщины изъяли фасовочные материалы, электронные весы, заметки о количестве сбытых наркотиков, а также гаджеты. Изъятое направлено на экспертизу", - добавили в сообщении.
За преступление фигурантке грозит до 8 лет лишения свободы.
Правоохранители устанавливают источник и канал поставки психотропных веществ и лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности.
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В Киевской области правоохранители разоблачили 3 мощных нарколаборатории. Сбывали "товар" через интернет в особо крупных размерах.
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