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четверг, 18 февраля 2021 16:04

15-летний киевлянин наглотался таблеток: что известно

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15-летний киевлянин наглотался таблеток: что известно
В Киеве подросток наглотался таблеток. Фото: pixabay.com

В четверг утром, 18 февраля, в столичною клинику Охматдет доставили 15-летнего киевлянина, который наглотался таблеток дома.

Его состояние стабильное, угрозы жизни нет, пишет ТСН.

Сколько подросток принял таблеток и какие, не сообщают.

Тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы выросла, утверждают врачи. Если раньше дети употребляли медикаменты бессознательно, то сейчас они понимают, что делают.

"У нас последние 2 года цифры остаются постоянными - 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями", - сообщил заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций Охматдета Александр Урин.

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Это уже 3-й случай отравления школьников таблетками. 1-й произошел в Боярке под Киевом 16 февраля. Там 2 ученицы 7-го класса приобрели дротаверин в аптеке и выпили каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть 13-летней девочки. Ее 12-летнюю подругу доставили в больницу. 2-й произошел в Умани Черкасской области 17 февраля. 2 восьмиклассницы в школе наглотались спазмолитика и попали в больницу. Каждая выпила по 10 таблеток. Жизни школьниц ничего не угрожает.

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