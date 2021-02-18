Смертельные онлайн-игры: как уберечь от них ребенка

Многие подростки уже пострадали от суровых условий игры, челлендж и видео, которые они просматривают Фото: pixabay.com

В последнее время в соцсетях участились случаи призывов к опасным играм для детей.

Многие подростки уже пострадали от суровых условий игры, челленджей и видео, которые они просматривают, сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Чтобы дети не попали в беду, полицейские советуют уделять больше внимания их психологическому состоянию. Стоит проверять аккаунты ребенка в социальных сетях и группы, к которым он присоединился. Просматривать о чем общается ваш ребенок в частных чатах.

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Контролируйте видео и фото, которые дети сохраняют на телефоны, и обращайте внимание на круг их общения.

"Для того, чтобы избежать фатальных последствий, обращаемся к родителям с просьбой уделять больше внимания детям. Общайтесь с ними по-дружески, стройте доверительные отношения, побуждайте ребенка рассказывать вам о его друзьях и школьной жизни, относитесь к нему с пониманием", - говорят в полиции.

Если вы обнаружили подозрительные видеоинструкции или иной контент в сети, которые могут привести к опасности, звоните на 102.

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