14 станций за 2 года: представили план для метро Киева

В столице построят четвертую линию метро. Фото: РБК-Україна

Четвертую линию метро хотят построить в Киеве. На тех линиях, которые уже есть, достроят новые станции.

Также разработчики планируют запустить пятую линию подземки, говорится в Генплане Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Общественный транспорт и жилой фонд: презентовали новый генплан Киева

Первый этап строительства продлится 7 лет, за которые планируют построить 16,4 км линий метро, ​​а также 14 станций.

Святошинско-Броварскую линию продлят от станции "Академгородок" в сторону остановочного железнодорожного пункта "Новобиличи", а Сырецко-Печерскую - от станции "Сырец" на северо-запад в сторону жилого массива Виноградарь. Кроме этого, планируют открыть новую станцию ​​"Львовская брама".

На Оболонско-Теремковской линии проведут ответвления от станции "Ипподром" вдоль Кольцевой дороги в сторону улицы Д. Луценко. Также в планах Подольско-Воскресенская линия - строительство от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная".

Между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" планируют построить второй пересадочный узел. На красной линии метро будет построен второй выход-вход на станцию ​​"Вокзальная".

В метро Киева из-за сбоя в системе оплаты за проезд произошел коллапс. Пассажиры не смогли оплатить пользования метрополитеном ни карточкой киевлянина, ни платежными карточками.