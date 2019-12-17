В Киевском метро произошел коллапс

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В метро Киева из-за сбоя в системе оплаты за проезд произошел коллапс.

Пассажиры не смогли оплатить пользования метрополитеном ни карточкой киевлянина, ни платежными карточками. Коллапс продолжается второй день, сообщает Telegram канал "ХК".

Вчера на станции "Площадь Льва Толстого" возмущенные пассажиры устроили погром. В результате образовалась огромная толпа - люди не могли попасть на нужные им поезда. Не сумев добиться решения проблемы, устроили беспорядки, выломав турникеты и ограждения.

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В сообщении случившееся сравнивают с ледовым побоищем и называют "приветствием пассажиров с Новым годом" от "Киевского метрополитена".

В то же время, как отметили пользователи соцсетей, чтобы избежать аналогичных ситуаций, на некоторых станциях пассажиров пропускали бесплатно.

Позже в метрополитене сообщили о возобновлении работы платежной системы. И пассажиры, которые доставались на работу и по делам утром 17 декабря, отмечают обратное - "коллапс" на некоторых станциях киевского метро продолжается.

16 декабря киевском метро временно не работали системы Smart Card, Pay Pass и карточки киевлян, из-за чего жителям столицы пришлось стоять в очередях за жетонами, которые обещали отменить еще в октябре.