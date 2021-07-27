100 тыс. и без масок: Русская православная церковь в Украине свозит верующих на крестный ход

Во вторник, 27 июля, Русская православная церковь в Украине свозит верующих в Киев для крестного хода. Он приурочен 1033-летию крещения Руси. В центр столицы для обеспечения порядка стянули все подразделения местной полиции. Дежурит Нацгвардия и сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: "Киев Сейчас"

"После проведения инструктажей правоохранители заступили на охрану общественного порядка. Также они изучили маршруты передвижения верующих и сформировали дополнительные резервные группы с целью немедленного прекращения правонарушений", - отметили в сообщении.

По маршруту движения колонны организовали локации с палатками для раздачи питьевой воды. Там также присутствуют медики.

Около 100 тыс. верующих уже прибыли в центр столицы. Они разместились преимущественно на поляне под деревьями и ждут начала совместной молитвы и шествия. Большинство людей не придерживаются масочного режима и дистанции, пишет "Сегодня".

На Крещатике выставили кордон полиции, на улицы находятся правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полиция диалога и кинологи с собаками.

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Православная церковь Украины решила ограничится литургией в день празднования крещения Руси во избежание толп. Состоится она в 16:45 в Михайловском Златоверхом соборе. В среду, 28 июля, в 08:30 митрополит Епифаний в этом же соборе возглавит божественную литургию. А в 11:00 праздник продолжится на Владимирской горке, где настоятель Православной церкви Украины совершит молебен у памятника святому равноапостольному князю Владимиру.