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понедельник, 17 февраля 2020 12:31

Расстреляли украинского полковника

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Расстреляли украинского полковника
Ивана Богуна казнили в 1664 году. Фото: Википедия

17 февраля 1664-го в Новгород-Северским поляки расстреляли полковника Ивана Богуна.

После смерти гетмана Богдана Хмельницкого Богун выступал против сближения с Московским царством и против уступок Польше и Турции.

В 1662 году поляки арестовали Богуна и отправили в Мальборк, Польша. В начале 1663 года его освободил король Ян II Казимир в обмен на участие в походе на Левобережную Украину.

Богун передавал казакам тайные сообщения. Создавал планы объединения Левобережной и Правобережной Украины в единое независимое государство. Одно из писем попало к полякам.

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Ивана Богуна обвинили в отношениях с Москвой и правительством левобережного гетмана Ивана Брюховецкого. Его похоронили в селе Комани под Новгород-Северским.

Героическая оборона Умани от поляков отрядами полковника Ивана Богуна и местными жителями началась 24 января 1655-го. Богун провозгласил казакам лозунг: "Не будет праздновать никто над нами победу!".

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Дата
17
февраля

Расстреляли украинского полковника

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