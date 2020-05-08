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пятница, 08 мая 2020 11:09

Зонирование комнаты: как подобрать практический стеллаж-перегородку
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Стеллаж-перегородка: очевидные преимущества
Фото: yakrobitiremont.pp.ua
Стеллаж-перегородка: очевидные преимущества
Стеллаж-перегородка: очевидные преимущества
Стеллаж-перегородка: очевидные преимущества
Стеллаж-перегородка: очевидные преимущества

Современный дизайн выглядит стильным при соблюдении большей функциональности. Хозяева пытаются продумать все до мелочей, чтобы домашний интерьер был комфортным. Это касается как простых комнат, так и небольших.

Сейчас существуют мебели, которые успешно решают эту задачу. Одним из таких является стеллаж-перегородка, которая имеет двойную функциональность. Эта определенное количество полок, не имеющих задней стенки. Поэтому стеллаж визуально не загромождает помещение, создает ощущение пространства.

Об этом пишет Уakrobitiremont.

Такая вещь в доме не только успешно зонирует пространство, но и служит дополнительным местом хранения аксессуаров и других необходимых предметов. Поэтому это не только прекрасная альтернатива шкафу, но и дополнительная экономия площади.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Акцентная стена в спальне: показали яркие вариантыДля функционирования зон не обязательно устанавливать высокую перегородку. Она помогает создать реалистичную иллюзию раздельных комнат или надежно закрывает определенный участок комнаты. К примеру, когда в просторной гостиной выделяется место для сна.

Ниже стеллаж позволяет впустить больше света, делает помещение просторным и свободным.

Компромиссным решением может стать ступенчатый стеллаж. Его высокая часть закрывает именно тот уголок комнаты, который хочется сделать больше частным.

Трудно выбрать не только стеллаж, но и стол в гостиную. Там они бывают обеденные столы или журнальные. Оба варианта трудно выбрать.

Лучше стол разместить у окна или посреди комнаты. Чаще всего в каждой гостиной можно увидеть большой, просторный диван и телевизор, установленный напротив него. В таком интерьере уместно компактный журнальный столик.

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