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суббота, 24 августа 2019 23:28

Живописные 200-летние домики превратили в уютное жилье для отдыха
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Владельцам удалось сделать дом более комфортным и сохранить при этом его самобытность.
Фото: boutique-homes.com
Владельцам удалось сделать дом более комфортным и сохранить при этом его самобытность.
Владельцам удалось сделать дом более комфортным и сохранить при этом его самобытность.
Владельцам удалось сделать дом более комфортным и сохранить при этом его самобытность.
Владельцам удалось сделать дом более комфортным и сохранить при этом его самобытность.

В итальянском регионе Апулия сдают в аренду аутентичный дом-трулли, построенный около 200 лет назад. Предварительно его реставрировали. В интерьер добавили современные штрихи.

Внутри дома обустроили гостиную, кухню и три спальни с отдельными ванными при каждой. Мебель выбрали в рустикальном стиле, пишет boutique-homes.

На заднем дворе в тени деревьев обустроили обеденную зону. Также соорудили бассейн. При нем сделали 2 зоны отдыха: по одну сторону — открытую, по другую — защищенную от солнца навесом.

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Трулли — это традиционные для региона Апулия дома с конической крышей. Сооружали их методом сухой кладки, то есть без применения строительного раствора. Достаточно было вынуть из крыши один камень — и все здание разваливалось. Стены трулли делали очень толстыми, благодаря чему на протяжении лета внутри всегда прохладно, а зимой — тепло.

На сегодняшний день дома-трулли можно найти только в долине Итрия и в районе плато Мурж. Некоторые из этих домиков внесены в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

boutique-homes.com
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