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четверг, 15 августа 2019 14:02

Жилье в старинном доме наполнили атмосферой парижского шика
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Это жилье находится на верхнем этаже дома, построенного в 1928 году и оформленного в испанском стиле.
Фото: arentpyke.com
Это жилье находится на верхнем этаже дома, построенного в 1928 году и оформленного в испанском стиле.
Это жилье находится на верхнем этаже дома, построенного в 1928 году и оформленного в испанском стиле.
Это жилье находится на верхнем этаже дома, построенного в 1928 году и оформленного в испанском стиле.
Это жилье находится на верхнем этаже дома, построенного в 1928 году и оформленного в испанском стиле.

Студия дизайна Arent & Pykе добавила французского шарма в дом, построенный в конце 20 годов прошлого века. Одни из апартаментов этого многоквартирного здания дизайнеры оформили в духе парижского эклектизма, главным признаком которого является сочетание вещей из разных эпох, в частности антикварных с авангардными.

"Это жилье изначально напоминало большую парижскую квартиру. Его просторность и невероятный вид из окна — все это навевало атмосферу романтики. В гостиной были типичные для французского стиля рифленые арки и оригинальный фриз, сводчатый потолок и большие окна", — рассказывают в Arent & Pyke.

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В Тоскане заброшенную ферму 1400 строительства превратили в роскошное жилье в стиле ар-деко. Чтобы сохранить исторический колорит здания, в отдельных комнатах оставили аутентичное покрытия стен и "голые" деревянные балки.

arentpyke.com
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Дата
15
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