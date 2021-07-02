Здесь имеет пожить каждый хотя бы один день в жизни: вилла поражает видом

Фото: archdaily.com

Близость океана всегда делает дом привлекательным. Там можно круглосуточно наслаждаться видом и оригинальным шумом стихии. В Австралии построили дом на пляже Коллинз, в котором должен оказаться каждый хотя раз в жизни.

Об этом пишет Archdaily.

Проблемой для архитекторов стали местные строительные ограничения.

В отличие от остальных пляжных домов, этот наполовину покрыт разнообразной растительностью. Большие сосны украшают живописную территорию. Благодаря взаимодействию со средой дом стал как бы естественным продолжением участка. Большие панорамные окна подчеркивают это преимущество дома.

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Это олицетворение мечты о просторное жилье рядом с океаном, которое станет уютным гнездышком для любого владельца.

Жилье на зависть всем может быть не большим или с золотыми колоннами. Примером этого является дом в бразильском селе Транкозо. Он выделяется на улице белым колоритным фасадом среди красочных. Дизайн удержаний одинаковый, что в ванной комнате, так и в гостиной. Там преобладает использование бетона, меди, древесины и керамики. Там простые материалы создают уютную атмосферу с сельскими нотами. Элегантный тон пронизывает весь проект.