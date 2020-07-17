Защита от солнца: показали легкие идеи притенение балконов

В жару хочется отдохнуть на балконе. Но если там стоит солнце, то от этого трудно получить удовольствие.
Глоток свежего воздуха можно получить в тени. Чтобы ее создать на балконе, стоит организовать укрытие или посадить цветущие растения.
Интересным вариантом оформления является тонкие прутья, которые выдержаны в эко-стиле. Они делают легкую тень.
Эти и другие варианты затенения собраны в этой подборке.
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Бассейн на даче добавляет роскоши и уюта. Отдых там возможен не только летом. В этом атмосферном месте можно отдыхать круглый год. Поэтому так важно оригинально обустроить место.
Чтобы избежать дрожания от холода, при выходе из бассейна учитывайте местный климат и дует ветер. Это поможет вам выбрать место расположения бассейна.
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