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вторник, 21 июля 2020 02:28

Защита от солнца: показали легкие идеи притенение балконов
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Как на балконе спрятаться от солнца
Фото: idei-dekoru.com
Как на балконе спрятаться от солнца
Как на балконе спрятаться от солнца
Как на балконе спрятаться от солнца
Как на балконе спрятаться от солнца

В жару хочется отдохнуть на балконе. Но если там стоит солнце, то от этого трудно получить удовольствие.

Глоток свежего воздуха можно получить в тени. Чтобы ее создать на балконе, стоит организовать укрытие или посадить цветущие растения.

Интересным вариантом оформления является тонкие прутья, которые выдержаны в эко-стиле. Они делают легкую тень.

Эти и другие варианты затенения собраны в этой подборке.

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Бассейн на даче добавляет роскоши и уюта. Отдых там возможен не только летом. В этом атмосферном месте можно отдыхать круглый год. Поэтому так важно оригинально обустроить место.

Чтобы избежать дрожания от холода, при выходе из бассейна учитывайте местный климат и дует ветер. Это поможет вам выбрать место расположения бассейна.

idei-dekoru.com
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