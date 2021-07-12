Задумка впечатляет: как плавающие кровати меняют интерьер

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Плавающее кровати сразу удивляет и притягивает к себе взгляды. Несмотря на всю исключительность конструкций, на них спать удобно. Они станут прекрасным дополнением к любому стилю оформления.

Эти кровати отличаются отсутствием ножек и незаметной основой, создает иллюзию будто кровать висит в воздухе. Они могут нравиться или не нравиться, но интерес вызывают обязательно: на чем держится их вес и как им удается выдерживать нагрузки людей.

В одних разновидностей этот каркас надежно соединяется со стеной и поддерживается с помощью единой дополнительной опоры. В других - опирается на небольшую платформу, которая видна только если заглянуть под кровать. Также сегодня изготавливают кровати с прозрачными или зеркальными опорами, заметными только с определенного ракурса.

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Для большей убедительности иногда эти кровати подсвечивают светодиодной лентой, придает интерьеру спальни просто фантастический эффект.

Женственность и роскошь спальни может оказывать мягкая обивка кровати, а более сексуального или мужского вида можно добиться, выбрав кожаная изголовье темных тонов.

Другим отличием подвесных коек от плавающих есть возможность поднять их к потолку с помощью специальных тросов или веревок. Практически для лофт, квартир-студий и маленьких комнат.

Не все спальни легко обставить. Есть нестандартные размеры комнаты, которые затрудняют процесс. Планирование дизайна узкой длинной спальни вызывает много вопросов. Чтобы визуально расширить комнату, дизайн необходимо выполнять в светлых тонах.