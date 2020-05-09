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воскресенье, 10 мая 2020 11:20

Заброшенный сарай превратили в впечатляющий дом
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Преобразование жилья: удобный дом сделать из сарая
Фото: homedit.com
Преобразование жилья: удобный дом сделать из сарая
Преобразование жилья: удобный дом сделать из сарая
Преобразование жилья: удобный дом сделать из сарая
Преобразование жилья: удобный дом сделать из сарая

Старый сарай можно превратить в удобное жилье. Одним из них является восстановление заброшенного здания на Восточных каскадах каньона.

Так пишет Нomedit.

Дома добавили современную эстетику изнутри. Поэтому владельцы могут отдохнуть от города со всеми удобствами. Поэтому насладятся жизнью, ближе к природе.

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Чтобы предоставить более открытого чувства и привнести больше естественного света внутрь, архитекторы создали большую застекленную секцию от пола до крыши. Он проходит через центр фасада, и обрамлен ограждены стенами с обеих сторон стенами, а сверху прикрывает скатная крыша.

Кроме этого основного обновления, много вмешательств сосредотачиваются на использовании множества спасенных материалов.

Конструкции является относительно новой отраслью в архитектуре, но дизайнеры все время ими удивляют мир. Одной из таких является дом Minimod в горном районе долины Курукака в Бразилии. Его разработала студия MAPA.

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Дата
10
мая

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