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четверг, 11 июля 2019 23:28

Заброшенную ферму превратили в роскошное жилье в стиле ар-деко
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Построен дом был в XV веке. Нынче его реставрировали и осовременили.
Фото: digsdigs.com
Построен дом был в XV веке. Нынче его реставрировали и осовременили.
Построен дом был в XV веке. Нынче его реставрировали и осовременили.
Построен дом был в XV веке. Нынче его реставрировали и осовременили.
Построен дом был в XV веке. Нынче его реставрировали и осовременили.

В Тоскане заброшенный фермерский дом 1400-х годов обновили и переобустроили в современное жилье. Чтобы сохранить исторический колорит постройки, в отдельных комнатах оставили аутентичное покрытие стен и "голые" деревянные балки.

Интерьер дома оформили в стиле ар-деко. Ввели при этом большое количество медных, золотых и серебряных акцентов. Пишет издание DigsDigs.

Со стороны бокового фасада дома обустроили уличную кухню, бассейн и лаундж-зону.

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Одним из главных атрибутов ар-деко является наличие в интерьере различных геометрических узоров – прямых линий, трапеций, зигзагов, сфер и тому подобного. Типичным для этого направления является также контрастное сочетание симметричных и асимметричных форм, искусственных и натуральных материалов.

digsdigs.com
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