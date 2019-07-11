Заброшенную ферму превратили в роскошное жилье в стиле ар-деко

Фото: digsdigs.com

В Тоскане заброшенный фермерский дом 1400-х годов обновили и переобустроили в современное жилье. Чтобы сохранить исторический колорит постройки, в отдельных комнатах оставили аутентичное покрытие стен и "голые" деревянные балки.

Интерьер дома оформили в стиле ар-деко. Ввели при этом большое количество медных, золотых и серебряных акцентов. Пишет издание DigsDigs.

Со стороны бокового фасада дома обустроили уличную кухню, бассейн и лаундж-зону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Удивительное превращение: старая церковь стала люксовым жильем с современным интерьером

Одним из главных атрибутов ар-деко является наличие в интерьере различных геометрических узоров – прямых линий, трапеций, зигзагов, сфер и тому подобного. Типичным для этого направления является также контрастное сочетание симметричных и асимметричных форм, искусственных и натуральных материалов.