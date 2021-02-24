Выбрать и не пожалеть: показали хорошие обои в спальню

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Дизайн спальни должен внушать спокойные мысли и расслабления. Поэтому к ремонту этой комнаты следует подходить максимально продуманно. Современные производители заставят вас по-новому посмотреть на отделку стен.

Бамбуковые обои способность циркулировать воздух. Они во время поклейки не разбухают и не взимаются. Таким образом значительно упрощается процесс их нанесения. Данный материал может сгладить некоторые дефекты на стене. Он устойчив к повреждениям.

Минес покрытия является не устойчивость к солнечным лучам.

Виниловые обои прочны, поэтому могут прослужить до 20 лет. Они простоте в уходе, так как их можно чистить и мыть от грязи или пыли. Имеют хорошую звукоизоляцию.

Недостатком является пластик и другие синтетические вещества в составе. Через них стены теряют способность пропускать воздух и испарения жидкости.

Текстильные обои представляют собой наиболее дорогим вариантом. В спальне их использование наиболее оправдано - ведь здесь нет повышенной влажности или загрязнений. Такой отделочный материал выглядит роскошно и позволяет украсить любой интерьер. На стенах не видно никаких стыков.

Использование текстильных обоев для спальни помогает скрыть небольшие дефекты на стене. Так можно замаскировать трещины, сколы и неровности на поверхности.

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Самым главным недостатком текстильных обоев является их высокая стоимость. Позволить себе такой вид отделки стен может далеко не каждый. Кроме того, ухаживать за тканевым материалом сложно. Он не терпит влажной уборки и способен притягивать к себе пыль.

Бумажные обои являются одним из самых популярных вариантов отделки стен. Однослойные называются симплекс. Отличаются низкой стоимостью и не лучшей устойчивостью к повреждениям.

Двухслойные дуплекс благодаря наслоения бумаги данный материал более устойчив к механическим повреждениям. Но дороже, чем однослойные аналоги.

Фотообои в спальне пользуются большой популярностью. . Реалистичные изображения, ловко вписаны в интерьер, сделают комнату оригинальной и будут способствовать расслаблению и релаксации. Выбирайте фото природы или абстрактные узоры, чтобы превратить спальню с пространство для полноценного отдыха.

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