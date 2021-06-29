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Выбираем поршневой компрессор

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Выбираем поршневой компрессор
На что обратить внимание перед покупкой поршневого компрессора?

Если перед вами возникла задача приобрести компрессор для своих бытовых целей, эта статья для вас. Предлагаем ознакомиться, какие типы компрессоров бывают и по каким параметрам вам легче всего будет сделать выбор.

Какие виды поршневых компрессоров бывают

Поршневые компрессоры делятся на несколько видов. По типу соединения с первичной силовой установкой они бывают коаксиальными и ременными.

Коаксиальные (прямые) более доступны по цене, характеризуются меньшей производительностью и предназначены для непродолжительной работы (примерно 20 минут в час). Как раз подходят для периодических работ в процессе ремонта или работ в гараже.

Ременные поршневые компрессоры созданы непосредственно для беспрерывной серийной работы и могут выдерживать достаточно жесткие условия эксплуатации.

Поршневые компрессоры отличаются также по системе смазки.

Масляные заправляются компрессорным маслом для защиты трущихся деталей, что помогает продлить срок эксплуатации. Периодически масло необходимо будет заменять и доливать до необходимого уровня, иначе компрессор долго не прослужит. Также на выходе из такого компрессора нужно устанавливать очистительные воздушные устройства и фильтры, которые приобретаются отдельно.

Безмасляные схожи по принципу работы с масляными, однако сжатие воздуха происходит без участия масла. Такие компрессоры отличаются меньшим ресурсом, однако работают тише и не требуют дополнительной очистки воздуха на выходе.

Другие важные параметры

Производительность укажет вам какой компрессор подойдет оборудованию, с которым вы его собираетесь использовать. Параметр показывает количество произведенного сжатого воздуха - от десятков до тысяч литров в минуту. Поэтому прежде всего обратите внимание на расход воздуха вашего пневмоинструмента - важно, чтобы производительность компрессора его покрывала, а лучше даже превышала.

Объем ресивера также играет важную роль при выборе компрессора. Чем больше резервуар для воздуха, тем больше задач вы сможете выполнить за одно включение двигателя.

Рабочее давление в ресивере у разных компрессоров может разниться - как правило, в диапазоне 6-12 атмосфер. Каждый компрессор оснащен регулятором давления, которым определяется нужное давление на выходе.

Мощность компрессора для домашних целей, как правило, в пределах 3-4 кВт. Учтите, что более производительные компрессоры чаще питаются от трёхфазной сети 380 В, что уже не сочетается с обычными бытовыми условиями.

Подытожив все согласно основным параметрам, можно прийти к выводу, что для бытовых работ (в гараже или мастерской), лучше всего подойдут коаксиальные компрессоры. Объем ресивера рекомендуется выбирать в пределах 50 литров, а производительность - до 400 л/мин.

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30
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