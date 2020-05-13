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четверг, 14 мая 2020 02:28

Впечатляющий дом у озера: жилье поставили на ноги
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Чилийский дом у озера "поставили" на ноги
Фото: archdaily.com
Чилийский дом у озера "поставили" на ноги
Чилийский дом у озера "поставили" на ноги
Чилийский дом у озера "поставили" на ноги
Чилийский дом у озера "поставили" на ноги

В чилийском городе Патагония неподалеку озера Рупанко построили дом на ножках. Деревянное здание выглядит так, ведь поднято над землей на сваи.

Об этом пишет Archdaily.

На первом этаже есть гостиная, столовая и место для гриля. На втором этаже расположен общее пространство, также можно использовать как спальню. Коридор, соединяющий первый и второй этаж, образует крышу внутреннего дворика под домом.

Местность отмечается капризным климатом. Так, здесь часто дуют холодные ветры, постоянно идет дождь и светит палящее солнце.

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Конструкция имеет много панорамных окон, чтобы обеспечить дом естественным светом. Внутри помещение оборудовано камином.

На крутом склоне холма в Гранби, штат Колорадо, построили особняк в деревенском стиле. Каменный фундамент и деревянная облицовка придают зданию очарования.

Большие деревянные настилы, внутренние дворики и балконы расширяют внутренние помещения на открытом воздухе и добавляют глубине и детализации общему дизайну здания.

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