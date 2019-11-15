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воскресенье, 17 ноября 2019 23:55

Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера

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Некоторые нюансы в дизайне могут свидетельствовать о плохой вкус владельцев. Они влияют на функциональность и эстетику пространства.

О них рассказал дизайнер Андрей Сокрут.

Автор: his.ua
 

эргономика

В эргономичном интерьере учтены бытовые привычки и предпочтения, распорядок дня, активность. Чтобы сделать быт максимально простым и приятным.

Эргономичное пространство - это когда человек не деретесь о ножки столов, протискиваясь между диваном и креслом.

Изменив такую ​​расстановку меьбели можно уже не чувствовать себя неуклюжего.

Композиция

В красивом пространстве не просто хорошо подобранные цвета и декор, но и соблюдены законы композиции.

Когда в интерьере присутствует смысловой центр, грамотно задействована симметрия и асимметрия - это делает его более практичным.

Зонирование

Задача дизайнера - разделить пространство так, чтобы он выглядел цельным. Это касается не только студийной планировки, где кухня объединяется с гостиной, а гостиная - с прихожей, но и тесных спален.

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Освещение

В грамотном интерьере не бывает слишком тускло или слишком ярко. Хороший дизайнер умеет и задействовать естественное освещение, и организовать искусственное. Интенсивность освещения можно было подобрать в зависимости от времени суток.

Во Флориде завершили строительство нового корпуса гостинично-развлекательного комплекса Семинол Хард Рок. Построили его в форме гитары.

Высота нового корпуса составляет 122 метра. Стены его сделали стеклянными. Его невероятные фото далее в статье.

his.ua
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