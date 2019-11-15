Впечатляющий дизайн: 5 признаков грамотного интерьера

Некоторые нюансы в дизайне могут свидетельствовать о плохой вкус владельцев. Они влияют на функциональность и эстетику пространства.
О них рассказал дизайнер Андрей Сокрут.
эргономика
В эргономичном интерьере учтены бытовые привычки и предпочтения, распорядок дня, активность. Чтобы сделать быт максимально простым и приятным.
Эргономичное пространство - это когда человек не деретесь о ножки столов, протискиваясь между диваном и креслом.
Изменив такую расстановку меьбели можно уже не чувствовать себя неуклюжего.
Композиция
В красивом пространстве не просто хорошо подобранные цвета и декор, но и соблюдены законы композиции.
Когда в интерьере присутствует смысловой центр, грамотно задействована симметрия и асимметрия - это делает его более практичным.
Зонирование
Задача дизайнера - разделить пространство так, чтобы он выглядел цельным. Это касается не только студийной планировки, где кухня объединяется с гостиной, а гостиная - с прихожей, но и тесных спален.
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Освещение
В грамотном интерьере не бывает слишком тускло или слишком ярко. Хороший дизайнер умеет и задействовать естественное освещение, и организовать искусственное. Интенсивность освещения можно было подобрать в зависимости от времени суток.
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