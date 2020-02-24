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вторник, 25 февраля 2020 02:28

Впечатляющие сочетание: как удачно выбрать цвет кухни
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Интерьер кухни 2020: как выбрать цвет
Фото: idei-dekoru.com
Интерьер кухни 2020: как выбрать цвет
Интерьер кухни 2020: как выбрать цвет
Интерьер кухни 2020: как выбрать цвет
Интерьер кухни 2020: как выбрать цвет

В оформлении кухни важен не только сам цвет, но и его сочетания с формой и размером помещения. К тому же, каждый цвет по-особому влияет на психологическое состояние жителей.

В стандартных кухнях хрущевок и чешских проектов, предусматривающих площадь 5-7 квадратных метров, не стоит выбирать слишком яркие цвета. В них мозг будет быстрее уставать, а стены будут "давить". Это же относится и о темные цвета, поскольку они еще больше воруют пространство. В небольших кухнях лучше отдать предпочтение светлым цветам, древесным оттенкам и естественным сочетанием.

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Насыщенные цвета (красный, бордовый) могут вызвать излишнее возбуждение, а темные (черные, цвета бетона) могут внушать апатию или раздражение. В кухне стоит избегать большого количества глянцевых поверхностей, поскольку от подобного могут уставать глаза. В целом, наиболее оптимальный вариант для благоприятного психологического эффекта - натуральные цвета в оформлении кухни.

От громоздких настенных шкафчиков стоит отказаться в пользу открытых полочек. Это позволит избежать перегрузки пространства и добавить в интерьер больше динамики. Применить такой ход можно за оформление кухни в любом стиле - от строгого минимализма до свободолюбивого бохо-шика.

idei-dekoru.com
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