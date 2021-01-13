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пятница, 15 января 2021 09:40

Впечатляющие изменения: показали жилье до и после ремонта
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До и после ремонта: показали впечатляющие изменения
Фото: instagram.com
До и после ремонта: показали впечатляющие изменения
До и после ремонта: показали впечатляющие изменения
До и после ремонта: показали впечатляющие изменения
До и после ремонта: показали впечатляющие изменения

Многие люди живут у не отремонтированных квартирах, смирившись что особо ничего не изменится. На самом деле, все реально. Это доказывают фото с галереи.

В соцсети Instagram активно развивается профиль под названием "Before And After Design", за которым следят уже более миллиона пользователей.

Создатели отмечают, что аккаунт создан для вдохновения, и с этим трудно поспорить. Какой бы болезненной ни была тема ремонта, ведь он не может длиться вечность.

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Одной из последних разработок специалистов в сфере дизайна является использование эпоксидной смолы. Мебель с ней выглядят не только красиво, но и уникально.

В состав полимера входит смола и отвердитель. Эти вещества создают прочный декоративный материал, который устойчив к механическим повреждениям. Поэтому на этой мебели не бывает трещин и сколов. А это они имеют глянцевую поверхность, устойчивая к повышенному уровню влаги.

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