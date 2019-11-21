Вкусная украшение: показали 15 вариантов полезных елочных игрушек

Фото: idei-dekoru.com

Зерновые домики, праздничные шары, калачи и звезды - еще не весь перечень съедобных украшений для елки. Люди их вешают на деревья, чтобы помочь птицам пережить зиму.

Эти мини-кормушки выглядят очень оригинально и без больших затрат денег.

Несмотря на эти фотографии становится ясно, что рождественский венок может быть не только из еловых веток. Оригинально выглядит ореховый. Для его изготовления стоит на проволоку нанизать арахис. Птицы их будут постепенно клевать.

Или целесообразно повесить на веревку половину апельсина в кожуре. С одной стороны насыпать зерна и семян, а с другой - наколоть зубочистки с ягодами.

Больше фото собрано в галерее.

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Детским игрушкам можно дать новую жизнь. Из них получаются стильные ключницы, магниты на холодильник и подарочные банки со снегом. Для этого игрушки следует покрыть серебряной или золотой краской. Наиболее удобными для переработки является фигурки животных и машинки. Хотя пойдет все, что является лишним лишь бы был полет фантазии.