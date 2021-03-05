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понедельник, 08 марта 2021 02:28

Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
8

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Чтобы соседи завидовали: сказочный смарт-дом
Фото: archdaily.com
Чтобы соседи завидовали: сказочный смарт-дом
Чтобы соседи завидовали: сказочный смарт-дом
Чтобы соседи завидовали: сказочный смарт-дом
Чтобы соседи завидовали: сказочный смарт-дом

Во Вьетнаме построили шикарное жилье, что является редкостью в той местности. Из-за дефицита места дома делают тесные и невзрачные, которые больше похожи на фургоны.

Выходом из этого является оригинальное здание с оранжевой кирпича. Благодаря ему дом не остается незамеченным. Использование сырых кирпичных стен также уменьшает расходы на отделку стен или на техническое обслуживание трещин, покраска и ремонт стен.

Крышу покрыли черепицей, которая напоминает рыбью чешую. Она дает ощущение деревенского стиля и близости, которые новый цвет плитки вряд ли может предоставить. Так получилось спокойное место, которое сохраняет все семейные воспоминания.

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Это дом для двух поколений. Хозяева любят природу, простые и сельские вещи. Поэтому на заднем дворе посадили деревья и овощи. Сад обеспечивает естественный ветер и свет Дом в городской местности, где много бетонных зданий.

На просторной веранде семья ужинает вместе, дети учатся и родители отдыхают в гамаке.

В небольших комнатах плитка белого цвета сэкономит драгоценные сантиметры. Для визуального расширения пространства подойдет керамогранит как с матовой, так и с глянцевой поверхностью.

Белая плитка - универсальный фон, который позволяет изменять дизайн комнаты только с помощью изменения декора. Она уместна в любом интерьерном стиле. Светлое оформление под кирпичик любит и прованс, и английская классика, и шебби шик. Такой цвет всегда можно встретить в скандинавском, средиземноморском стиле, а также в минималистичный и этно интерьерах.

archdaily.com
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