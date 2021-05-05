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пятница, 07 мая 2021 16:00

Виды и преимущества деревянных кроватей

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Виды и преимущества деревянных кроватей

Спальная комната – одно из основных помещений в любом доме, поскольку именно здесь человек отдыхает и восстанавливает свои силы. Поэтому выбору кровати нужно уделить особое внимание, ведь именно от ее особенностей зависит качество сна. Неудобное спальное место станет не только причиной недосыпания, но и может привести к заболеваниям позвоночника, плохому самочувствию.

Преимущества деревянных кроватей

Деревянные кровати обладают следующими достоинствами:

1. Надежность и прочность конструкции. Деревянная мебель выглядит солидно, но прочность во многом зависит именно от породы. Отдельные виды дерева менее прочные, но такие конструкции также смотрятся эффектно.

2. Уникальная текстура. Деревянный срез выглядит достаточно привлекательно, поэтому ни один искусственный узор с ним не сравнится. Узор текстуры будет отличаться, в зависимости от породы дерева. Лак и морилка ложатся по-разному на различные деревянные срезы.

3. Экологичность. Древесина относится к натуральным материалам, поэтому такие кровати всегда в приоритете. При изготовлении деревянные конструкции обрабатываются специальными безвредными и экологически безопасными материалами.

Кроме того, кровати из натуральных материалов не требуют особого ухода. Достаточно просто периодически убирать пыль влажной тряпкой и обрабатывать средствами от пересыхания.

Виды пород для изготовления кроватей

При производстве могут использоваться следующие материалы:

1. Дуб. Один из самых дорогостоящих и качественных вариантов. Дуб является источником эфирных масел, обеспечивающих более эффективную работу дыхательной системы. Это успокаивает нервы и в целом улучшает качество сна.

2. Береза. В составе имеются ионы серебра, обеспечивающие антибактериальный эффект.

3. Бук. Лучший вариант для аллергиков. Кровати из бука предотвращают появление и развитие аллергий, а также минимизируют их интенсивность.

4. Сосна. В составе имеется множество эфирных масел и фитонцидов. Эти вещества и элементы способствуют восстановлению и снижению воспалений органов дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Кроме того, фитонциды уничтожают вредоносные микроорганизмы, укрепляя иммунитет.

Деревянная мебель характеризуется высокой устойчивостью. Ее практически невозможно сломать. Даже через долгие годы эксплуатации кровать будет выглядеть эстетично, сохраняя презентабельность и достойный вид. Через 10-15 лет использования поверхности мебели могут немного затереться, но исправить эту проблему позволит реставрация. При правильном подходе к восстановлению мебель будет выглядеть как новая, будто ее только что привезли из магазина.

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