Веранда по-богатому: Как оригинально обустроить дом

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Терраса - часть дома, которая создана для отдыха на открытом воздухе. Здесь удобно в компании близких наслаждаться летним прохладным напитком или травяным чаем вечером.

Они бывают большие и малые. Оригинально выглядят в форме корабельной палубы. Для этого ее основу делают из дерева.

Ее обустройство дает возможность продемонстрировать вкус и креативность. Несколько стильных идей и порция вдохновения превратят ваш балкон или террасу в любимое место на Земле.

В таких местах в условиях хорошей погоды и компании близких вы можете наслаждаться летним прохладным напитком, читать любимую книгу или работать над любимым делом.

В статье собраны стильные примеры террас, которые превратят зону отдыха в место релакса.

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Испанская архитектурная компания In Tenta создала модульный передвижной дом. Его можно установить в любой местности: на побережье, склоне холма или в горах. В строительстве использовали преимущественно древесину. Дополнительные материалы брали тоже экологически чистые, легкие. С двух сторон стены сделали стеклянными, что позволило объединить внутреннее пространство дома с окружающей средой.