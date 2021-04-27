Вдохнули новую жизнь: архитекторы превратили ферму в просторное жилье

Фото: designboom.com

Архитекторы вдохнули новую жизнь в старую ферму в горном регионе Альгой в Южной Германии.

Они спроектировали пространство так, чтобы сохранить его первоначальный характер. Там остались оригинальные элементы - деревянные балки на потолке или фасад и приглушенная цветовая палитра. Мастера сохранили большую часть конструкции сооружения, находилась под угрозой разрушения.

Это вроде отремонтированной народной архитектуры с учетом ее особенностей.

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В обновленной здания соединены современные и исторические элементы интерьера.

Значительная часть старой конструкции здания остается видимой внутри дома. Современные элементы, такие как комод с подвесными лампочками в столовой или темные металлические лестницы, сочетают прошлое с современностью.

О доме многие мечтают, но мало кто задумывается как трудно там сделать ремонт. Особенно с соблюдением одного стиля и цвета гаммы. Для помощи в этом можно воспользоваться подсказкой специалистов. Они сделали ремонт в двухэтажном доме в теплой палитру цветов с холодным акцентом бирюзы.