 
Ексклюзивы
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Почему "Земля кочевников" получила "Оскар": что нужно знать о фильме, церемонии и других лауреатах
Просмотров: 369
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 414
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 594
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 423
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2142
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1080
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Фото
Все фото
5
10
9
11
10
Вдохнули новую жизнь: архитекторы превратили ферму в просторное жилье
Вдохнули новую жизнь: архитекторы превратили ферму в просторное жилье
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Придется ли сдавать украинцам наличку в банк и платить с нее 5% налога
Просмотров: 270
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 657
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1854
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1152
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 10:05

Вдохнули новую жизнь: архитекторы превратили ферму в просторное жилье
5

  Комментировать

Поразительное преобразования: с фермы сделали удобное жилье
Фото: designboom.com
Поразительное преобразования: с фермы сделали удобное жилье
Поразительное преобразования: с фермы сделали удобное жилье
Поразительное преобразования: с фермы сделали удобное жилье
Поразительное преобразования: с фермы сделали удобное жилье

Архитекторы вдохнули новую жизнь в старую ферму в горном регионе Альгой в Южной Германии.

Они спроектировали пространство так, чтобы сохранить его первоначальный характер. Там остались оригинальные элементы - деревянные балки на потолке или фасад и приглушенная цветовая палитра. Мастера сохранили большую часть конструкции сооружения, находилась под угрозой разрушения.

Это вроде отремонтированной народной архитектуры с учетом ее особенностей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Много пространства и стильный дизайн: бразильский дом поражает

В обновленной здания соединены современные и исторические элементы интерьера.

Значительная часть старой конструкции здания остается видимой внутри дома. Современные элементы, такие как комод с подвесными лампочками в столовой или темные металлические лестницы, сочетают прошлое с современностью.

О доме многие мечтают, но мало кто задумывается как трудно там сделать ремонт. Особенно с соблюдением одного стиля и цвета гаммы. Для помощи в этом можно воспользоваться подсказкой специалистов. Они сделали ремонт в двухэтажном доме в теплой палитру цветов с холодным акцентом бирюзы.

designboom.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вдохнули новую жизнь: архитекторы превратили ферму в просторное жилье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

"Тасманский дьявол" застрелил 35 человек

Опубликовали фото пыток и изнасилований военными США иракских заключенных

Вождя и его любовницу расстреляли партизаны

Депортировали 150 тыс. украинцев

В Черном море упал вертолет: 20 погибших

Украинцы и шведы начали наступление на московитов

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 7524
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6624
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 6498
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6210
(PR)
(PR) Просмотров: 4338
Дом
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
Отойти от стандартов: 15 вариантов нетрадиционных кухонь
10
 Просмотров: 1071
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
Как превратить минусы тесной квартиры в плюсы
9
 Просмотров: 477
Полезные приборы для уборки квартир
Полезные приборы для уборки квартир Просмотров: 27
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
Интерьер современной квартиры, в который трудно не влюбиться
11
 Просмотров: 2736
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
Не скучный серый: идеи стильного сочетания антрацитового цвета
10
 Просмотров: 540
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
3
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
1
Киевское метро обновило перечень бесплатных услуг
Голосов: 510
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть