Ванная в хрущевке: как визуально расширить пространство

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Все нововведения дизайна легко повторить в просторных комнатах. Владельцы же хрущевок имеют выбрать эргономичные и разумные решения для ремонта. Особенно актуально это для самых скромных по размеру ванных комнат.

Основной задачей станет расширение пространства ванной комнаты - визуально и функционально.

От выбора плитки для небольшой ванной комнаты зависит визуальное пространство комнаты. Наиболее подходящими будут ненавязчивые мягкие сочетания светлых оттенков в плитке, изящные узоры, рисунки, компактные и оригинальные предметы интерьера.

В идеале это должно быть плитка на стенах и полу белого цвета или светлых тонов. Хорошо подойдет глянцевое покрытие плитки, отражение которой визуально увеличит комнату.

Отлично подойдет сочетание плитки с зеркальными вставками. Если выбирать между большой и малой плиткой, то лучше сделать выбор в пользу большой, она выглядит более объемно и дополнительно увеличит ванную комнату.

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Можно разнообразить дизайн встроенными полочками с подсветкой. Обязательно продумать и воплотить выгодные и эффектные варианты освещения ванной комнаты в хрущевке.

Чаще всего вопрос с размещением стиральной машины в квартире решается в пользу размещения этой незаменимой бытовой техники в ванной комнате. Этому способствует не только желание "спрятать" процесс стирки, но и с удобством водоснабжения и водоотведения стиральной машины.

Чтобы компактно и удобно разместить стиральную машину в небольшой по площади ванной комнате, можно прибегнуть к небольшим хитростям. Например, при покупке стиральной машины выбрать менее объемную с вертикальной загрузкой и рассчитанную на стирку 3-5 кг белья.

Для удобства полотенца следует хранить в ванной комнате. Чтобы это выглядело аккуратно и не портило интерьер, следует подумать где их стильно составить. Для этого подойдет стойка, лестница и корзины. Они универсальны и подходят для любого дизайна. Стоит свернуть полотенца, сложите их в плетеную корзину или под раковиной. Довольно необычный способ хранения полотенец в "рулончиках". Контейнер можно подвесить на стене или поставить на полку.