В ногу с модой: как выбрать стильные шторы в гостиную

Неправильно подобранные шторы могут испортить даже самый дорогой интерьер. Тогда гостиная потеряет весь шик. При выборе штор следует учитывать не только общий стиль, но и актуальные тенденции следующего сезона.

В 2021 году рекомендуем обратить внимание на сдержанные, лаконичные варианты в нейтральных оттенках. Например, бежевом, молочном, сером или коричневом цвете. Такие шторы универсальны и подходят практически к любому интерьеру.

Для некоторых стилей дизайна нужны более сложные и помпезные конструкции в ярких оттенках. Например, зеленый, шоколадный, фиолетовый или темно-синий цвет выглядит по-своему благородно. Также заслуживают внимания пастельные тона - лиловый, голубой, пудровый и другие оттенки.

Интересным современным решением стали шторы в цвет стен. Выглядит это довольно оригинально и всегда привлекает внимание гостей.

В этом году заслуживают внимания оригинальные растительные и тропические орнаменты, геометрические мотивы.

Что касается материалов, то в этом году актуальны различные варианты. Среди них легкие, полупрозрачные ткани, которые создают воздушный эффект. Также актуальны более плотные, тяжелые портьеры. Особое внимание рекомендуем обратить на натуральные материалы, такие как хлопок и лен. Более элегантно выглядят бархатные шторы. В любом случае, при выборе следует учитывать не только стилистическое решение, но и степень освещенности гостиной.

Если в гостиной много мебели и декора, то лучшим решением будут легкие шторы из тонкой ткани. То же самое касается случаев, когда стены имеют ярко выраженный принт. Когда же стены светлые, лаконичные, то можно позволить себе шторы с узором. Для большой гостиной также подходят многоярусные изделия.

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Одним из самых актуальных решений 2021 стали роллеты. Это плотное полотно, которое скручивается в рулон с помощью специального механизма. Также можно смело выбирать цветовые варианты с принтами и ролеты "день-ночь". Такие шторы обеспечат комфортный сон в любое время суток.

В оформлении современной гостиной нередко используются римские шторы. Одним из главных преимуществ данного решения является возможность регулировать количество света, попадающего в комнату. Это очень удобно для солнечной стороны.

Достаточно плотные шторы из тяжелой ткани, которая не пропускает свет - это главные особенности портьеры. Они отлично подходят не только для оформления спальни, но и для гостиной. Но для гармоничного интерьера все же лучше комбинировать их с невесомыми, нежными гардинами из прозрачного тюля. Поскольку портьеры длинные, ближе к концу их собирают атласными лентами. Благодаря этому оформления окна получается более мягким.

Сейчас очень популярны модульные картины. С ними дизайн выглядит эффектным. С этой изюминкой жилье удается наполнить ощущением индивидуальности и неповторимости. Композиции из нескольких элементов не следует использовать для декорирования маленьких комнат, чтобы не перегрузить помещение. Правила их выбора приведены далее в статье.