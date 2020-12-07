В голове не укладывается: впечатляющие потолка выглядят нереально

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При создании современных интерьеров дизайнеры используют самые модные инновационные идеи. Одной из таких является оригинальная натяжной потолок. Благодаря функциональности и красоте новинка очень быстро приобрела популярность.

Ее особенностью является - светодиодные ленты. От этого создается впечатление, что потолок не сталкивается со стенами, а как бы отделен от них. Помещение наполняется рассеянным приглушенным светом. К тому моменту, пока не будет включена подсветка, зазор между стенами и потолком остается незаметным.

По своим формам конструкции могут быть: равными, изогнутыми, многоуровневыми и круглыми. Они не требуют особого ухода. Пленка на потолке обладает антистатическими свойствами, благодаря чему не притягивает к себе пыль. Чистка конструкций такого натяжного потолка состоит из обычной влажной протирки. Собственно, такая обработка время от времени применяется к любым покрытиям.

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Изменять освещение по периметру можно с помощью дистанционного пульта. Светодиодная подсветка визуально расширяет небольшое пространство и поднимает потолок. Регулируемое подсветки позволяет изменять уровень освещенности в комнате. Профиль для таких натяжных потолков обеспечивает скорость и легкость монтажа.

В современном дизайне зеркало не выполняет функций отображения. Скорее дополнение интерьера или увеличения пространства. Важно подобрать подходящую модель. Есть большие и овальные, круглые, и прямоугольные, квадратные и фигурные. За счет каждой формы можно создать нетривиальный внешний вид гостиной, расставить стилистические акценты и создать нужное настроение. С помощью различной формы зеркала можно визуально увеличить комнату или скрыть погрешности ремонта.