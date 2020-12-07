 
Ексклюзивы
1/5
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
3 Просмотров: 1044
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2079
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4365
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 900
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1557
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1809
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 864
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2610
Фото
Все фото
14
10
12
12
16
В голове не укладывается: впечатляющие потолка выглядят нереально
В голове не укладывается: впечатляющие потолка выглядят нереально
Лестницы для тесного дома: 10 вариантов удобного дизайна
Лестницы для тесного дома: 10 вариантов удобного дизайна
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 153
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 4176
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 504
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1413
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 1197
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
среда, 06 января 2021 02:28

В голове не укладывается: впечатляющие потолка выглядят нереально
14

  Комментировать

Натяжной потолок с подсветкой по периметру увеличивает пространство
Фото: happymodern.ru
Натяжной потолок с подсветкой по периметру увеличивает пространство
Натяжной потолок с подсветкой по периметру увеличивает пространство
Натяжной потолок с подсветкой по периметру увеличивает пространство
Натяжной потолок с подсветкой по периметру увеличивает пространство

При создании современных интерьеров дизайнеры используют самые модные инновационные идеи. Одной из таких является оригинальная натяжной потолок. Благодаря функциональности и красоте новинка очень быстро приобрела популярность.

Ее особенностью является - светодиодные ленты. От этого создается впечатление, что потолок не сталкивается со стенами, а как бы отделен от них. Помещение наполняется рассеянным приглушенным светом. К тому моменту, пока не будет включена подсветка, зазор между стенами и потолком остается незаметным.

По своим формам конструкции могут быть: равными, изогнутыми, многоуровневыми и круглыми. Они не требуют особого ухода. Пленка на потолке обладает антистатическими свойствами, благодаря чему не притягивает к себе пыль. Чистка конструкций такого натяжного потолка состоит из обычной влажной протирки. Собственно, такая обработка время от времени применяется к любым покрытиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цветной потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты

Изменять освещение по периметру можно с помощью дистанционного пульта. Светодиодная подсветка визуально расширяет небольшое пространство и поднимает потолок. Регулируемое подсветки позволяет изменять уровень освещенности в комнате. Профиль для таких натяжных потолков обеспечивает скорость и легкость монтажа.

В современном дизайне зеркало не выполняет функций отображения. Скорее дополнение интерьера или увеличения пространства. Важно подобрать подходящую модель. Есть большие и овальные, круглые, и прямоугольные, квадратные и фигурные. За счет каждой формы можно создать нетривиальный внешний вид гостиной, расставить стилистические акценты и создать нужное настроение. С помощью различной формы зеркала можно визуально увеличить комнату или скрыть погрешности ремонта.

happymodern.ru
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В голове не укладывается: впечатляющие потолка выглядят нереально». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Звезда &quot;Блудливой Калифорнии&quot; снялась без нижнего белья для Playboy
Звезда "Блудливой Калифорнии" снялась без нижнего белья для Playboy
9
 Просмотров: 21871
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
Соски прикрыла ладонью: фитнес-модель встретила Новый год без одежды
6
 Просмотров: 20899
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
Срезали кожу и выкололи глаз: пропавших подруг нашли убитыми в съемной квартире
 Просмотров: 14617
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы 1 Просмотров: 14481
&quot;Встречаю в чем была&quot;. Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
"Встречаю в чем была". Украинская артистка прикрыла обнаженную грудь дождиком
5
 Просмотров: 13950
Дом
Лестницы для тесного дома: 10 вариантов удобного дизайна
Лестницы для тесного дома: 10 вариантов удобного дизайна
10
 Просмотров: 873
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
Цветная потолок в интерьере: впечатляющие идеи преобразования комнаты
12
 Просмотров: 567
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
Показали цвет гостиной, которая подходит для любого дома
12
 Просмотров: 414
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
Как гармонично вписать необычное зеркало в интерьер
16
 Просмотров: 612
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
Идеальная пол: показали покрытие для удержания влаги и шума
7
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
15
"Пособник нацистского режима" - посол Израиля о Степане Бандере
10
Новая версия убийства Шеремета: что будет с Антоненко, Кузьменко и Дугарь
5
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
3
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
2
Священную корону перехватили американские солдаты
Голосов: 552
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть