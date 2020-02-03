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вторник, 04 февраля 2020 02:28

В этом году модно: показали идеи для ванной в ботаническом стиле
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Обои с ботаническим принтом оживляют интерьер, делают его ярким и небанальным.
Фото: homesandgardens.com
Обои с ботаническим принтом оживляют интерьер, делают его ярким и небанальным.
Обои с ботаническим принтом оживляют интерьер, делают его ярким и небанальным.
Обои с ботаническим принтом оживляют интерьер, делают его ярким и небанальным.
Обои с ботаническим принтом оживляют интерьер, делают его ярким и небанальным.

Ботанические мотивы в интерьере были модными последние несколько лет. В 2020-м актуальности не теряют. В частности, в тренде остаются обои с соответствующим принтом.

"Выбирайте обои сочных оттенков с пышной листвой и причудливыми деталями — атмосфера тропиков в доме будет царить, в каком бы климате вы не жили", — пишет Homes Gardens.

Тропическое настроение в интерьере ванной помогут создать обои с изображением лиан, банановых листьев, папоротника. Принт может быть исключительно растительным либо представлять собой сложную композицию, в которой сочетаются изображения растений, экзотических животных и птиц.

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Остается актуальным в 2020 году минималистическое оформление ванных комнат. Примеры такого интерьера подали в подборке.

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