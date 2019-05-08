Уютные гостиные в стиле, который набирает все больше популярности

Фото: decoist.com

Стиль "потертый шик" зародился в 1980-х годах. Тогда предпочтение ему отдавали в основном те, кто выступал против массовой культуры, стремился отличиться и чувствовал ностальгию по прошлому. Другие были вынужденными сторонниками потертого шика из-за финансовых трудностей: новые вещи купить было не за что, поэтому довольствоваться приходилось старыми.

Нынче этот стиль снова в тренде и с каждым днем ​​набирает все больше популярности. Пишет издание Decoist.

Потертый шик имеет много общего с винтажным стилем. Разница в том, что последний предполагает сочетание современности с вещами 30-60-х годов прошлого века, тогда как потертый шик позволяет не ограничивать себя во временных границах и допускает использование предметов в стиле ретро.

Главным цветом потертого шика является белый. Он должен присутствовать обязательно, ведь играет ключевую роль в создании характерной для этого стиля атмосферы уюта и мечтательности. Остальное — по вкусу хозяина: можно добавлять яркие тона или же отдать предпочтение нейтральным либо пастельным. Однако слишком едких и темных оттенков рекомендуется избегать.

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Декорировать комнату в стиле "потертый шик" можно антиквариатом, винтажными вещами, искусственно состаренными предметами. При желании разрешается комбинировать их с аксессуарами в стиле модерн, однако в идеале искать декор все же стоит в антикварных магазинах и на блошиных рынках. Прекрасно подойдут старинные зеркала, вазы, картины, резные шкатулки и тому подобное.

Допускается введение элементов рустикального и индустриального стилей. К примеру, гармонично смотреться в комнате с интерьером под "потертый шик" будет кирпичная кладка и деревянные балки. Но при условии, что они будут окрашены в белый цвет.

Сутью винтажного стиля является сочетание прошлой эпохи с современностью. При создании такого интерьера используют вещи не "старше" 30-х годов XX века и не "моложе" 60-х. Подойдут как аутентичные, так и стилизованные. Атмосфера комнаты в винтажном стиле отличается легкостью, приветливостью и романтичностью.