 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2484
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 774
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 549
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 243
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 414
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4707
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6606
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
11
12
25
16
13
Уют в лесу: показали впечатляющий черный особняк
Уют в лесу: показали впечатляющий черный особняк
Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна
Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна
Кухонный диван добавляет уюта: 25 вариантов выбора мебели
Кухонный диван добавляет уюта: 25 вариантов выбора мебели
Уют и спокойствие: подобрали удачные обои в спальню
Уют и спокойствие: подобрали удачные обои в спальню
Растения по стенам: показали стильные способы дизайна
Растения по стенам: показали стильные способы дизайна
Видео
Все видео
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4833
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 144
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
пятница, 17 июля 2020 22:19

Уют в лесу: показали впечатляющий черный особняк
11

  Комментировать

Шикарный дом в лесу покрасили в черный цвет
Фото: homedit.com
Шикарный дом в лесу покрасили в черный цвет
Шикарный дом в лесу покрасили в черный цвет
Шикарный дом в лесу покрасили в черный цвет
Шикарный дом в лесу покрасили в черный цвет

Черное здание выглядит сдержанно и стильно. Оно хорошо вписывается между деревьями.

Похожий дом сделали в Новой Зеландии, напоминающий башню. На первом этаже площадь 47 кв. м., на верхних 34 кв. м. Хозяева хотели дом, чтобы лучше сохранить окружающий пейзаж.

Об этом пишет Нomedit.

Фасад, выходящий на север, полностью обнаженный прекрасными навесами деревьев. Также имеет большие остекленные поверхности, которые обрамляют эти прекрасные виды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Летний душ на даче: показали оригинальные идеи конструкций

Экстерьер жилья поражает, так как обдуманный до мелочей. Например, кухня и столовая приподняты, создавая впечатление затонувшей гостиной. В то же время гостиная - пространство двойной высоты, ему добавляет воздушности.

Использование регенерированной древесины для пола и теплый земляной выбор отделок создает уютную атмосферу черного дома.

Многие архитекторы пытается создать дом будущего. Именно таким является проект студии F9 Productions. Получилась очень красивая здание, использующая солнечную энергию и пассивное отопление. Все это усиливает прекрасный пейзаж вокруг.

Дом имеет простую и чистую геометрию и современный общий дизайн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Уют в лесу: показали впечатляющий черный особняк». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 20349
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 14859
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
5
 Просмотров: 11259
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 10692
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
5
 Просмотров: 9000
Дом
Паллетные стеллажи от компании Таргетгрупп
Паллетные стеллажи от компании Таргетгрупп Просмотров: 18
Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна
Отдых на даче: показали яркие идеи обустройства бассейна
12
 Просмотров: 837
Кухонный диван добавляет уюта: 25 вариантов выбора мебели
Кухонный диван добавляет уюта: 25 вариантов выбора мебели
25
 Просмотров: 1782
Отель "Днепр" продали за рекордную сумму
Отель "Днепр" продали за рекордную сумму Просмотров: 567
Покупка морозилки: как выбрать надежную технику
Покупка морозилки: как выбрать надежную технику
 Просмотров: 18
Больше всего комментируют
6
Как украинцы относятся к запрету коммунистической символики
4
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
4
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Голосов: 21
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua