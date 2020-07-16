Уют в лесу: показали впечатляющий черный особняк

Фото: homedit.com

Черное здание выглядит сдержанно и стильно. Оно хорошо вписывается между деревьями.

Похожий дом сделали в Новой Зеландии, напоминающий башню. На первом этаже площадь 47 кв. м., на верхних 34 кв. м. Хозяева хотели дом, чтобы лучше сохранить окружающий пейзаж.

Об этом пишет Нomedit.

Фасад, выходящий на север, полностью обнаженный прекрасными навесами деревьев. Также имеет большие остекленные поверхности, которые обрамляют эти прекрасные виды.

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Экстерьер жилья поражает, так как обдуманный до мелочей. Например, кухня и столовая приподняты, создавая впечатление затонувшей гостиной. В то же время гостиная - пространство двойной высоты, ему добавляет воздушности.

Использование регенерированной древесины для пола и теплый земляной выбор отделок создает уютную атмосферу черного дома.

Многие архитекторы пытается создать дом будущего. Именно таким является проект студии F9 Productions. Получилась очень красивая здание, использующая солнечную энергию и пассивное отопление. Все это усиливает прекрасный пейзаж вокруг. Дом имеет простую и чистую геометрию и современный общий дизайн.