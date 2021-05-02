Уют посреди леса впечатляет: дом заставляет ахнуть

Жилье в лесу мечтают иметь как любители размеренной жизни, так и просто отдыха от города. Именно таким деревянный дом с большими панорамными окнам. Из них виден пейзаж на озеро и лес. Это помогает держать связь между человеком и природой.
Особое место в этом играет широкий пологая крыша. Он легко вписывается в динамичный ландшафт.
Пространство внутри дома не перегружен громоздкими мебелью и коврами. Все оформлено в стиле, который напоминает минималистичный и эко.
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Деревянные потолки и пространства внутри освещены вкрапленным светом постоянно меняется с погодой и сезоном. Этим обеспечивают спокойный отдых от шумной городской жизни.
Живописная вилла в Коста-Рике поражает легкостью и практичностью. Она с одной юоку окружена джунглями, а с другой - океаном, соединяясь с природой. Оба варианта поражают видом.
Уюта и покоя добавляет внутренний дворик с бассейном и пальмами. Картину дополняет большой стол для гостей. Не менее впечатляюще это место выглядит вечером. Огни добавляют романтической атмосферы.
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