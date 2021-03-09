 
Ексклюзивы
1/5
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1566
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 909
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 279
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1341
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1485
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 666
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1449
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 2160
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 495
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3825
Фото
Все фото
13
11
8
8
13
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
Ультрамодная кухня доступна каждому
Ультрамодная кухня доступна каждому
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Видео
Все видео
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Океан посреди города: показали впечатляющее здание
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Создали дверную ручку для защиты от коронавируса
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Интервью
1/5
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 198
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 1566
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 207
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 909
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 378
Колонка
Анна-Лилия Кокора
Анна-Лилия Кокора
08 марта 2021
Просмотров: 657
Хочу добре жити
– Для чого тобі це? Бігаєш по кабінетах, доказуєш, принижуєшся, – каже Ольга Сергіївна. До неї зайшла в гості після дня, проведеного ...
вторник, 09 марта 2021 16:16

Ультрамодная кухня доступна каждому
11

  Комментировать

Интерьер кухни 2021: как выбрать модный цвет
Фото: remontbp.com
Интерьер кухни 2021: как выбрать модный цвет
Интерьер кухни 2021: как выбрать модный цвет
Интерьер кухни 2021: как выбрать модный цвет
Интерьер кухни 2021: как выбрать модный цвет

Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через нейтральность.

Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений. С ним кухонные поверхности не требуют постоянного ухода, а тона удачно скрывают крошки, загрязнения и пыль.

Недостаток освещения и отсутствие ярких акцентов в следующем примере могут сделать помещение хмурым и неуютным. Холодные оттенки серой гаммы также следует разбавлять более теплыми вкраплениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильно или ярко: идеи для фартука на кухню

Серо-белые вариации сочетаний визуально расширяют пространство, поэтому подходят для помещений с небольшой площадью. Предпочтение следует отдать матовым поверхностям.

Подобная комбинация оттенков хорошо выглядит в любом стиле, а в процессе оформления можно использовать любые оттенки бежевого, например, молочный, капучино, кофе с молоком, пудровый или сливочный.

Сочетание серого и зеленого цветов особенно шикарно выглядят в глянцевом исполнении. В некоторых примерах допускается разведение серо-зеленого сочетания с помощью черного, белого или других оттенков. Их количество должно быть минимальным.

В небольших комнатах плитка белого цвета сэкономит драгоценные сантиметры. Для визуального расширения пространства подойдет керамогранит как с матовой, так и с глянцевой поверхностью.

Белая плитка - универсальный фон, который позволяет изменять дизайн комнаты только с помощью изменения декора. Она уместна в любом интерьерном стиле. Светлое оформление под кирпичик любит и прованс, и английская классика, и шебби шик.

remontbp.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ультрамодная кухня доступна каждому». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
марта

Самый успешный альбом группы критиковал президента США

Более 450 человек судили за участие в несуществующей организации

Американец получил патент на искусственные зубы

Смотрели как на сумасшедшего. 8 воспоминаний о Тарасе Шевченко

Бобби Фишер 20 лет не играл в шахматы

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

Врач выдвинул новую теорию существования

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 1 Просмотров: 45543
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
Гороскоп на 8-14 марта: почему эта неделя такая особая
 Просмотров: 17793
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
Самолет с 239 людьми бесследно исчез
 Просмотров: 9234
Показали виноград, который лучше не покупать
Показали виноград, который лучше не покупать
6
 Просмотров: 9216
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше
Узнали по волосам: рассказали о пострадавшей украинке в ДТП в Польше Просмотров: 6066
Дом
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
Как стильно застелить кровать: показали интересные идеи
13
 Просмотров: 144
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
Вилла среди трущоб: как втиснуть комфотно жилье
8
 Просмотров: 2070
Дом, который заставит завидовать
Дом, который заставит завидовать
8
 Просмотров: 6084
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
Стильное решение для квадратной спальни: показали интересные идеи
13
 Просмотров: 2259
Показали кухню модного цвета этого года
Показали кухню модного цвета этого года
18
 Просмотров: 2727
Больше всего комментируют
4
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
2
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
2
Почему телефонный разговор Байдена с Зеленским до сих пор не состоялся
1
Какие сексуальные фантазии могут стать реальностью
Голосов: 426
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть