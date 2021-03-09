Ультрамодная кухня доступна каждому

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Интерьер кухни должен максимально подчеркивать ее практичность, многофункциональность и комфорт. В этом помогает дизайн в серых оттенках через нейтральность.

Цвет успокаивает, не давит на подсознание. Сейчас он считается ультрамодным, поэтому подходит для любых стилевых решений. С ним кухонные поверхности не требуют постоянного ухода, а тона удачно скрывают крошки, загрязнения и пыль.

Недостаток освещения и отсутствие ярких акцентов в следующем примере могут сделать помещение хмурым и неуютным. Холодные оттенки серой гаммы также следует разбавлять более теплыми вкраплениями.

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Серо-белые вариации сочетаний визуально расширяют пространство, поэтому подходят для помещений с небольшой площадью. Предпочтение следует отдать матовым поверхностям.

Подобная комбинация оттенков хорошо выглядит в любом стиле, а в процессе оформления можно использовать любые оттенки бежевого, например, молочный, капучино, кофе с молоком, пудровый или сливочный.

Сочетание серого и зеленого цветов особенно шикарно выглядят в глянцевом исполнении. В некоторых примерах допускается разведение серо-зеленого сочетания с помощью черного, белого или других оттенков. Их количество должно быть минимальным.

В небольших комнатах плитка белого цвета сэкономит драгоценные сантиметры. Для визуального расширения пространства подойдет керамогранит как с матовой, так и с глянцевой поверхностью. Белая плитка - универсальный фон, который позволяет изменять дизайн комнаты только с помощью изменения декора. Она уместна в любом интерьерном стиле. Светлое оформление под кирпичик любит и прованс, и английская классика, и шебби шик.