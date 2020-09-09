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среда, 09 сентября 2020 17:42

Украшение комнаты: как гармонично подобрать крупные растения
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Интерьер 2020: большие растения делят комнату на зоны
Фото: zelenasadyba.com.ua
Интерьер 2020: большие растения делят комнату на зоны
Интерьер 2020: большие растения делят комнату на зоны
Интерьер 2020: большие растения делят комнату на зоны
Интерьер 2020: большие растения делят комнату на зоны

Дизайн украшают не только аксессуары, но и живые растения. Особенно, когда они большие. Тогда становятся выразительным акцентом комнаты.

Большие растения не такие привередливые, как мелкие. В них есть необходимый "запас прочности". Они лучше очищают воздух, поэтому там легче дышится.

Габаритная комнатное растение поможет выгодно оттенить тот или иной предмет домашнего декора или скрыть некоторые дефекты.

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Большие растения - выход для просторных помещений с высоким потолком. В ней мелкие потеряются.

Комнатные гиганты "смягчают" углы, визуально корректируют комнаты неправильной формы и делят помещение на необходимые зоны.

Кто размышляет над выбором таких украшений комнаты, имеет обратить внимание на фикус, пальмы, монстеры, гибискус, шефлеру, аукубу, араукарию (комнатная елка), филодендрон, калатею, сансевиерию.

Переносные цветники - удобное приспособление для людей, которые не хотят возиться на грядке. Там приходится постоянно чистить насаждения от сорняков. При контейнерном выращивании такого не бывает.

Такое озеленение удобно переносить по участку, распределяя на подоконнике и перед дверью.

zelenasadyba.com.ua
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