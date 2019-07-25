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четверг, 25 июля 2019 23:28

Удобная и роскошная: как обставить кухню в скандинавском стиле
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Скандинавскую кухню обустраивают в светлых и нейтральных оттенках
Фото: idei-dekoru.com
Скандинавскую кухню обустраивают в светлых и нейтральных оттенках
Скандинавскую кухню обустраивают в светлых и нейтральных оттенках
Скандинавскую кухню обустраивают в светлых и нейтральных оттенках
Скандинавскую кухню обустраивают в светлых и нейтральных оттенках

Простота и функциональность являются основными принципами, которые сформировали этот стиль. От этого пространство наполнилось светом, легкостью, беззаботностью и чувством единства с природой.

Основными тенденциями в интерьере являются природные элементы, нейтральная цветовая палитра, простые линии и функциональность каждого предмета декора.

Простота - это мантра современного скандинавского дизайна. Еще один важный элемент декора - зеркала, которые используются, чтобы визуально расширить пространство и отразить как можно больше света.

Для скандинавского стиля в интерьере используют только светлые и нейтральные оттенки, которые тоже помогают отражать свет.

Все эти приемы следует использовать при обустройстве кухни. Тогда они выглядеть просторной и изысканной.

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Правильно подобранные цвета в комнате способствуют не только отдыха, но и настройке на работу. следует знать, что монохромные тона навевают скуку. Оранжевый, желтый, синий или зеленый улучшают творческие способности в процессе работы.

Например, ясность мышления в рабочем пространстве повышают штрихи желтого цвета. Это также помогает создавать более оптимистичную и веселую обстановку, поэтому работа будет более приятной.

idei-dekoru.com
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