Тыква на Хэллоуин: поделились секретами изготовления и историей происхождения праздника

На Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри, но вы можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит под задумку Фото: ukr.segodnya.ua

Приближается Хэллоуин-2019 Идеальным декором к этому празднику традиционно считают фонарь Джека из тыквы. С помощью тыкв пытались отпугнуть злых духов.

Корни праздника уходят в дохристианскую эпоху. В это время племена кельтов, которые проживали на территории современных Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на зиму и лето. 31 октября считалось оследним днем ​​уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на зимний сезон, пишет Сегодня.

По древнему поверью кельтов, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайн или Самхейн. Чтобы не стать жертвами духов и призраков, кельты гасили в домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев. Отсюда традиция выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами, ртом и свечкой внутри. Ее еще называют "светильник Джека". О "Джеке-Фонаре" есть немало легенд. Их придумали позже.

1. На Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри. Можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит для задумки. Если хотите сделать классического Джека-Фонаря, купите среднюю тыкву с ярко-оранжевой кожурой. Она должна быть свежей, без пятен и повреждений.

2. Аккуратно срежьте верхушку. Возьмите ложку и нож и аккуратно выскоблите волокна, семена и часть мякоти. Не делайте стенки слишком тонкими, иначе тыква может треснуть. Стены не должны быть и слишком толстыми - будет сложно вырезать рисунок.

3. Нанесите на тыкву контуры будущего узора. Можете нарисовать их маркером или сделать частые проколы шилом. Можно распечатать и приложить к тыкве специальный трафарет. Возьмите небольшой острый нож и вырезайте, двигаясь от центра к краям. Чтобы тыквенная мякоть не потемнела, смажьте ее лимонным соком или вазелином.

4. Внутри "фонаря Джека" обязательно зажигают свечу. Удобнее поставить ее в маленький жаропрочный стаканчик. Если накроете тыкву с зажженной внутри свечой верхушкой, она быстро начнет гореть. Лучше использовать гирлянды или электронные свечи на батарейках.

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5. "Светильник Джека" - не единственный вариант тыквы на Хэллоуин. Можете не вырезать тыкву, а нарисовать на её поверхности смешные лица или узоры. Тыквы покрывают яркой краской или клеем с блестками. Вы можете сделать на поверхности карвинг в виде цветов, сказочных персонажей или героев кино и мультфильмов.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Украине отмечают праздник Хэллоуин. В этот день принято вспоминать хорошие вещи о своих умерших родственников, ставить свечу, чтобы их душа нашла дорогу к вашему дому и оставлять на улице или на подоконнике угощение для потусторонних гостей. Наибольшей удачей считалось увидеть во сне в эту ночь кого-то из умерших родственников. Однако некоторые относится к его празднованию крайне негативно, отмечая что это "чужой", заимствованный праздник.