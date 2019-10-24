Тыква на Хэллоуин: поделились секретами изготовления и историей происхождения праздника

 
Ексклюзивы
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 549
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 5184
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 39222
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1098
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1818
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3240
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2322
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3204
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3177
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1584
Фото
Все фото
18
15
9
10
29
Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину
Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину
Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома
Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома
Детские сады и ночные клубы: показали удивительные превращения церквей
Детские сады и ночные клубы: показали удивительные превращения церквей
Стильно и уютно: как сделать чехлы на табуретки
Стильно и уютно: как сделать чехлы на табуретки
Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать
Показали жуткие кровати, в которых страшно засыпать
Видео
Все видео
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Сумасшедшие дома и искусственные водопады: показали шедевры современной архитектуры
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
В Китае сносят небоскребы-призраки - показали шокирующее видео
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Швейцарская техника Franke – комфорт современной кухни
Как красиво украсить елку на Новый год
Как красиво украсить елку на Новый год
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
2 Просмотров: 549
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5220
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7488
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1818
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
2 Просмотров: 1539
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
четверг, 24 октября 2019 10:47

Тыква на Хэллоуин: поделились секретами изготовления и историей происхождения праздника

  Комментировать
Тыква на Хэллоуин: поделились секретами изготовления и историей происхождения праздника
На Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри, но вы можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит под задумку Фото: ukr.segodnya.ua

Приближается Хэллоуин-2019 Идеальным декором к этому празднику традиционно считают фонарь Джека из тыквы. С помощью тыкв пытались отпугнуть злых духов.

Корни праздника уходят в дохристианскую эпоху. В это время племена кельтов, которые проживали на территории современных Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на зиму и лето. 31 октября считалось оследним днем ​​уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на зимний сезон, пишет Сегодня.

По древнему поверью кельтов, в эту ночь миры живых и мертвых открывались. Сами кельты называли эту ночь Самайн или Самхейн. Чтобы не стать жертвами духов и призраков, кельты гасили в домах огонь, надевали на себя звериные шкуры, пытаясь отпугнуть незваных пришельцев. Отсюда традиция выставлять в окнах полую репу или тыкву с вырезанными глазами, ртом и свечкой внутри. Ее еще называют "светильник Джека". О "Джеке-Фонаре" есть немало легенд. Их придумали позже.

1. На Хэллоуин вырезают круглую тыкву и зажигают свечу внутри. Можете взять овощ той формы, которая больше всего подходит для задумки. Если хотите сделать классического Джека-Фонаря, купите среднюю тыкву с ярко-оранжевой кожурой. Она должна быть свежей, без пятен и повреждений.

2. Аккуратно срежьте верхушку. Возьмите ложку и нож и аккуратно выскоблите волокна, семена и часть мякоти. Не делайте стенки слишком тонкими, иначе тыква может треснуть. Стены не должны быть и слишком толстыми - будет сложно вырезать рисунок.

3. Нанесите на тыкву контуры будущего узора. Можете нарисовать их маркером или сделать частые проколы шилом. Можно распечатать и приложить к тыкве специальный трафарет. Возьмите небольшой острый нож и вырезайте, двигаясь от центра к краям. Чтобы тыквенная мякоть не потемнела, смажьте ее лимонным соком или вазелином.

4. Внутри "фонаря Джека" обязательно зажигают свечу. Удобнее поставить ее в маленький жаропрочный стаканчик. Если накроете тыкву с зажженной внутри свечой верхушкой, она быстро начнет гореть. Лучше использовать гирлянды или электронные свечи на батарейках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хэллоуин-2017: история праздника и традиции

5. "Светильник Джека" - не единственный вариант тыквы на Хэллоуин. Можете не вырезать тыкву, а нарисовать на её поверхности смешные лица или узоры. Тыквы покрывают яркой краской или клеем с блестками. Вы можете сделать на поверхности карвинг в виде цветов, сказочных персонажей или героев кино и мультфильмов.

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Украине отмечают праздник Хэллоуин. В этот день принято вспоминать хорошие вещи о своих умерших родственников, ставить свечу, чтобы их душа нашла дорогу к вашему дому и оставлять на улице или на подоконнике угощение для потусторонних гостей. Наибольшей удачей считалось увидеть во сне в эту ночь кого-то из умерших родственников. Однако некоторые относится к его празднованию крайне негативно, отмечая что это "чужой", заимствованный праздник.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тыква на Хэллоуин: поделились секретами изготовления и историей происхождения праздника». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
октября

Кота в бочке спустили с самого большого водопада

Самое читаемое
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
Изысканные и экспрессивные: показали будни колоритных парижанок
28
 1 Просмотров: 54313
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
Первая леди Украины и императрица Японии - показали совместные фото
3
 Просмотров: 53540
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники &quot;Танцев со звездами&quot; выглядели в детстве
Горбунов, Кароль и Барбир: как участники "Танцев со звездами" выглядели в детстве
12
 Просмотров: 30307
&quot;Снимали порно&quot; - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
"Снимали порно" - Деми Роуз без белья позировала посреди пустыни
5
 Просмотров: 19926
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
Гороскоп на 23 октября: на кого ждут новая работа и повышение зарплаты
 Просмотров: 13185
Дом
Как правильно выбрать бензиновый генератор
Как правильно выбрать бензиновый генератор Просмотров: 36
Каменских, Монатик и Кароль: в каких роскошных домах живут украинские селебритис
Каменских, Монатик и Кароль: в каких роскошных домах живут украинские селебритис
16
 Просмотров: 6291
Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину
Все в розовом: дом куклы Барби воссоздали в реальную величину
18
 Просмотров: 1260
Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома
Мужчина потратил 30 лет на создание миниатюрного дома
15
 Просмотров: 2394
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок
Женщина построила забор из 50 тысяч бутылок Просмотров: 17949
Больше всего комментируют
6
Россияне вывезли Александра Шумкова в неизвестном направлении
6
Всплыло видео скандального обращения хора Веревки к россиянам
5
Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного
3
Еще один "кварталовец" стал советником в СНБО
2
"Надо утвердить правило, что купить землю могут только граждане Украины" - эксперт
Голосов: 199
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua